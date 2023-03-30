Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» хочет купить дорогостоящего игрока сборной Англии

30 Марта 2023 • 08:53 Комментировать

Защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс может переехать с Туманного Альбиона на Пиренеи. Об этом сообщается на страницах AS.

Как стало известно источнику, в услугах футболиста заинтересован мадридский «Реал». В «королевском» клубе считают Риса идеальным усилением на правый фланг обороны. Сумма потенциального трансфера может составить 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 поединках за лондонский коллектив, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его трудовое соглашение с «пенсионерами» рассчитано до середины 2028 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Рис Джеймс трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
09:33 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на двух звёзд «Челси»
08:53 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет купить дорогостоящего игрока сборной Англии
08:28 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий рассказал, что думает об Антонио Конте
07:45 · Англия. Премьер-лига
Эдегор назвал лучшие качества Зинченко
07:36 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг отреагировал на включение Фергюсона в Зал славы
07:31 · Англия. Премьер-лига
Адамс: «Месси – единственный игрок, который превосходит Саку» 1
07:07 · Англия. Премьер-лига
Фаны «Арсенала» отпраздновали день рождения Артеты и уход Конте в один день
04:18 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Манчестер Юнайтед» шокированы убогими и дорогими хот-догами на «Олд Траффорде» 2
29 Марта
23:10 · Англия. Премьер-лига
Митрович рассказал, почему толкнул арбитра в матче Кубка Англии 1
22:40 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Арсенала» Балогун может начать выступать за сборную США
20:25 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд отреагировал на информацию о своих финансовых запросах
19:34 · Англия. Премьер-лига
Юран – о ролике АПЛ без голов россиян: «Детский сад»
18:58 · Англия. Премьер-лига
Булыкин затруднился выделить лучшего россиянина в истории АПЛ
18:52 · Англия. Премьер-лига
Булыкин – о ролике с голами АПЛ без россиян: «Вижу признаки дискриминации и расизма»
18:13 · Англия. Премьер-лига
Луис Энрике рассказал, в какой команде хочет работать
Все новости
Рекомендуем