«Реал» хочет купить дорогостоящего игрока сборной Англии

Защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс может переехать с Туманного Альбиона на Пиренеи. Об этом сообщается на страницах AS.

Как стало известно источнику, в услугах футболиста заинтересован мадридский «Реал». В «королевском» клубе считают Риса идеальным усилением на правый фланг обороны. Сумма потенциального трансфера может составить 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 поединках за лондонский коллектив, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его трудовое соглашение с «пенсионерами» рассчитано до середины 2028 года.