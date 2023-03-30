Эдегор назвал лучшие качества Зинченко

Капитан и полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился мнением об одноклубнике Александре Зинченко.

«С первого его дня в команде все поняли, что этот парень привнесет в «Арсенал» что-то особенное. Александр – удивительный футболист, который умеет хорошо работать с мячом. Еще он является победителем, ему всегда хочется выигрывать. Зинченко приносит нам много энергии и выкладывается на 100%. У него большая страсть к футболу», - передает слова норвежца TBR Football.

Зинченко пополнил ряды «Арсенала» летом прошлого года. Он заключил с лондонцами контракт до 2026 года.