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Эдегор назвал лучшие качества Зинченко

30 Марта 2023 • 07:45 Комментировать

Капитан и полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился мнением об одноклубнике Александре Зинченко.

«С первого его дня в команде все поняли, что этот парень привнесет в «Арсенал» что-то особенное. Александр – удивительный футболист, который умеет хорошо работать с мячом. Еще он является победителем, ему всегда хочется выигрывать. Зинченко приносит нам много энергии и выкладывается на 100%. У него большая страсть к футболу», - передает слова норвежца TBR Football.

Зинченко пополнил ряды «Арсенала» летом прошлого года. Он заключил с лондонцами контракт до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор Александр Зинченко
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