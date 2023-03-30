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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Адамс: «Месси – единственный игрок, который превосходит Саку»

30 Марта 2023 • 07:31 Комментировать (1)

Экс-защитник лондонского «Арсенала» Тони Адамс высказался о нападающем «канониров» и сборной Англии Букайо Саке.

«Сака сейчас невероятно крут. Он является одной из причин лидерства «Арсенала» в Премьер-лиге. Букайо несомненно является лучшим футболистом года и лучшим в команде. Единственный, кто сейчас его превосходит, - это Лионель Месси», - передает слова Адамса газета Marca.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Букайо принял участие в 28 поединках, в которых отметился 12 забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2024 года, а трансферный ценник составляет 110 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Тони Адамс Букайо Сака
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Комментарии (1)
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9Bodяk9
30 Марта 2023 в 07:39
Гном всех превосходит в фигурном хождении по полю. Однозначно!
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