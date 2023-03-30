Адамс: «Месси – единственный игрок, который превосходит Саку»

Экс-защитник лондонского «Арсенала» Тони Адамс высказался о нападающем «канониров» и сборной Англии Букайо Саке.

«Сака сейчас невероятно крут. Он является одной из причин лидерства «Арсенала» в Премьер-лиге. Букайо несомненно является лучшим футболистом года и лучшим в команде. Единственный, кто сейчас его превосходит, - это Лионель Месси», - передает слова Адамса газета Marca.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Букайо принял участие в 28 поединках, в которых отметился 12 забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2024 года, а трансферный ценник составляет 110 миллионов евро.