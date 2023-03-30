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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фаны «Арсенала» отпраздновали день рождения Артеты и уход Конте в один день

30 Марта 2023 • 07:07 Комментировать

В воскресенье вечером лондонский «Тоттенхэм» объявил о расставании с итальянским специалистом Антонио Конте, который покинул команду досрочно.

Однако на этот же день выпало и день рождения весьма почитаемого среди фанатов «Арсенала» Микеля Артеты - и празднование его дня рождения плавно перетекло в празднование неудачи злейшего врага, ведь известно, что нет более сильного раздражителя для «канониров», нежели «Тоттенхэм».

Многие из фанов признались, что такой исход Конте считают карой за то, что осенью прошлого года итальянец раскритиковал Артету, и теперь это бумерангом вернулось к нему. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Антонио Конте
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