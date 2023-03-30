Фанаты «Манчестер Юнайтед» шокированы убогими и дорогими хот-догами на «Олд Траффорде»

Не секрет, что в последнее время общий европейский кризис затронул и футбольные стадионы - в частности, резко выросло в стоимости пиво. И еда также. В социальных сообществах английских болельщиков «Манчестер Юнайтед» большую популярность приобрело фото продаваемого на «Олд Траффорде» хот-дога.

Он состоит из простой булки, простой вареной сосиски, присыпанной небольшим количеством тертого сыра, подается без какого-либо соуса, а стоит 7,5 фунтов стерлингов, то есть чуть ли не десять евро.

«Это насмешка над фанатами», «пришло время кушать лишь дома» - и это самые безобидные из комментариев по поводу такого гастрономического «изыска».