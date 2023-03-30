Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фанаты «Манчестер Юнайтед» шокированы убогими и дорогими хот-догами на «Олд Траффорде»

30 Марта 2023 • 04:18 Комментировать

Не секрет, что в последнее время общий европейский кризис затронул и футбольные стадионы - в частности, резко выросло в стоимости пиво. И еда также. В социальных сообществах английских болельщиков «Манчестер Юнайтед» большую популярность приобрело фото продаваемого на «Олд Траффорде» хот-дога.

Он состоит из простой булки, простой вареной сосиски, присыпанной небольшим количеством тертого сыра, подается без какого-либо соуса, а стоит 7,5 фунтов стерлингов, то есть чуть ли не десять евро.

«Это насмешка над фанатами», «пришло время кушать лишь дома» - и это самые безобидные из комментариев по поводу такого гастрономического «изыска». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Олд Траффорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
04:18 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Манчестер Юнайтед» шокированы убогими и дорогими хот-догами на «Олд Траффорде»
29 Марта
23:10 · Англия. Премьер-лига
Митрович рассказал, почему толкнул арбитра в матче Кубка Англии
22:40 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Арсенала» Балогун может начать выступать за сборную США
20:25 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд отреагировал на информацию о своих финансовых запросах
19:34 · Англия. Премьер-лига
Юран – о ролике АПЛ без голов россиян: «Детский сад»
18:58 · Англия. Премьер-лига
Булыкин затруднился выделить лучшего россиянина в истории АПЛ
18:52 · Англия. Премьер-лига
Булыкин – о ролике с голами АПЛ без россиян: «Вижу признаки дискриминации и расизма»
18:13 · Англия. Премьер-лига
Луис Энрике рассказал, в какой команде хочет работать
17:53 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис – о видеоролике голов АПЛ: «Его сделали зависимые люди»
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» начала работу над трансферной целью Тухеля 2
16:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на вратаря сборной Испании
16:26 · Англия. Премьер-лига
Билялетдинов отреагировал на видео с голами АПЛ без россиян
16:16 · Англия. Премьер-лига
Вьери: «Конте привык конфликтовать со всеми, такой у него характер»
15:54 · Англия. Премьер-лига
Ремзи: «Арсенал» до сих пор является большой частью моей жизни»
15:47 · Англия. Премьер-лига
Венгер: «Мы с Фергюсоном как два боксёра»
Все новости
Рекомендуем