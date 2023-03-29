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Рэшфорд отреагировал на информацию о своих финансовых запросах

29 Марта 2023 • 20:25 Комментировать

Действующий контракт Маркуса Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до средины 2024 года, и клуб стремится как можно скорее договориться со своим воспитанником о новом трудовом соглашении. Появлялась информация о том, что Рэшфорд выдвигает определённые требования по финансам. Футболист дал комментарий на этот счёт.

«Ещё одна остросюжетная история о том, что мои агенты и я выдвигаем требования… Это полная чушь! Моя цель совпадает с целью клуба – занять как можно более высокое место и попытаться выиграть один или несколько трофеев», - сказал Рэшфорд, чьи слова приводит в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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