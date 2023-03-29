Юран – о ролике АПЛ без голов россиян: «Детский сад»

Английская премьер-лига проигнорировала россиян в ролике с подборкой лучших голов игроков из разных стран, выступавших в лиге. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом российский футболист Сергей Юран.

«Это детский сад. Тут даже не цирк, а просто детский сад - ребёнка обидели. Бог им судья. Мы и сами парни знаем, что они забивали там голы. Даже Канчельскиса не включили. Главное, что мы и ребята знаем. До такого опускаться, что голы убирать… Детский сад. Это и не смешно, и смешно», - сказал Юран, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

В своё время в АПЛ поиграл целый ряд футболистов из России. В этом списке относится и Андрей Аршавин, который однажды забил четыре гола в гостевом матче «Арсенала» против «Ливерпуля».

АПЛ «вычеркнула» покер Аршавина и всех россиян