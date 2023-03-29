«Бавария» начала работу над трансферной целью Тухеля

Слухи продолжают связывать голкипера Эдуара Менди с переходом из «Челси» в «Баварию». Как сообщает Todofichajes, мюнхенский клуб уже вышел на агента 31-летнего игрока, что указывает на начало работы над летним трансфером.
Ранее сообщалось, что видеть Эдуара Менди в «Баварии» хочет новоиспечённый главный тренер команды Томас Тухель. Когда немец работал в «Челси», Менди был основным вратарём команды. Сейчас же пост номер один перешёл к Кепе Аррисабалаге.
Эдуар Менди оценивается экспертами портала transfermarkt в 18 миллионов евро. В 11 матчах сезона 2022/2023 сенегалец пропустил 15 голов.
Сейчас столько новостей про желания Тухеля, что аж смешно становится.
Вот только стоит подумать и задаться вопросом: кто из нынешнего Челси смог бы усилить Баварию?
Шансы заиграть есть разве что у Риса Джеймса, Энцо Фернандеса... Да вроде и всё. Остальные довольствовались бы ролью резервистов.
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