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«Бавария» начала работу над трансферной целью Тухеля

29 Марта 2023 • 17:30 Комментировать (1)

Слухи продолжают связывать голкипера Эдуара Менди с переходом из «Челси» в «Баварию». Как сообщает Todofichajes, мюнхенский клуб уже вышел на агента 31-летнего игрока, что указывает на начало работы над летним трансфером.

Ранее сообщалось, что видеть Эдуара Менди в «Баварии» хочет новоиспечённый главный тренер команды Томас Тухель. Когда немец работал в «Челси», Менди был основным вратарём команды. Сейчас же пост номер один перешёл к Кепе Аррисабалаге.

Эдуар Менди оценивается экспертами портала transfermarkt в 18 миллионов евро. В 11 матчах сезона 2022/2023 сенегалец пропустил 15 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Томас Тухель Эдуар Менди трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Ando Loko
29 Марта 2023 в 17:53
Г - глупости.
Сейчас столько новостей про желания Тухеля, что аж смешно становится.
Вот только стоит подумать и задаться вопросом: кто из нынешнего Челси смог бы усилить Баварию?
Шансы заиграть есть разве что у Риса Джеймса, Энцо Фернандеса... Да вроде и всё. Остальные довольствовались бы ролью резервистов.
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