«Бавария» начала работу над трансферной целью Тухеля

Слухи продолжают связывать голкипера Эдуара Менди с переходом из «Челси» в «Баварию». Как сообщает Todofichajes, мюнхенский клуб уже вышел на агента 31-летнего игрока, что указывает на начало работы над летним трансфером.

Ранее сообщалось, что видеть Эдуара Менди в «Баварии» хочет новоиспечённый главный тренер команды Томас Тухель. Когда немец работал в «Челси», Менди был основным вратарём команды. Сейчас же пост номер один перешёл к Кепе Аррисабалаге.

Эдуар Менди оценивается экспертами портала transfermarkt в 18 миллионов евро. В 11 матчах сезона 2022/2023 сенегалец пропустил 15 голов.