«Челси» нацелился на вратаря сборной Испании

«Челси» рассчитывает подписать голкипера в летнее трансферное окно, ведь Эдуар Менди, потерявший место в основе, может уйти из команды. Как сообщает Todofichajes, приоритетным кандидатом для «пенсионеров» стал Давид Райя из «Брентфорда», который в последние годы вызывается в сборную Испании.

Райя имеет действующий контракт с «Брентфордом», рассчитанный до средины 2024 года. 27-летний испанец признавался, что отклонил несколько предложений о пролонгации соглашения, желая дождаться конца сезона.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Давида Райю 25 миллионов евро.