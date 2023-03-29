Билялетдинов отреагировал на видео с голами АПЛ без россиян

Динияр Билялетдинов, который в своё время играл за «Эвертон», отреагировал на ситуацию с подборкой голов от Премьер-лиги Англии. В неё были включены представители всех стран, которые играли в АПЛ, кроме россиян.

«Мне всё равно на список топ-голов в истории АПЛ, и без разницы есть ли там мои мячи или нет. Я за этим не следил никогда и не буду, какой смысл? Есть политическая подоплека, что в этом списке нет голов ни одного футболиста из России», - сказал Билялетдинов, чьи слова приводит Metaratings.

Билялетдинов также отметил, что не знает игроков, которые бы следили за такими подборками. Экс-игрок «Эвертона» считает, что такие своеобразные рейтинги интересуют только футбольных эстетов.

Динияр Билялетдинов забил 8 голов в 59 матчах Премьер-лиги Англии.

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