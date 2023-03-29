Венгер: «Мы с Фергюсоном как два боксёра»

Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер вошёл в Зал славы Английской премьер-лиги вместе с Алексом Фергюсоном, который на протяжении долгих лет трудился у руля «Манчестер Юнайтед». Венгер дал комментарий.

«Я хотел бы, чтобы меня знали как человека, который любил «Арсенал», уважал ценности клуба и оставил его в таком положении, при котором он может и дальше расти.

Разделить это [попадание в Зал славы] с сэром Алексом – большая честь для меня. Мы как два боксёра, которые сражались как сумасшедшие и вместе преодолевали дистанцию. Между нами есть уважение, и у нас будет прекрасная возможность вспомнить о наших битвах за бутылкой хорошего вина», - слова Венгера приводит BBC.