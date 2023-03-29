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Де Хеа хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

29 Марта 2023 • 15:31 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
05.04 22:00

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа хочет остаться в своей нынешней команде, несмотря на то, что недавно отклонил предложение о новом контракте. Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщает, что испанец всё ещё надеется найти компромисс со своей командой по поводу нового соглашения.

Напомним, действующий контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце нынешнего сезона. Руководство клуба хочет заметно сократить испанцу зарплату, на что испанец пока не готов пойти.

Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2011 года, когда перешёл из мадридского «Атлетико» на замену завершившему карьеру Эдвину ван Дер Сару.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРЕНТФОРД
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