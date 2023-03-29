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«Манчестер Юнайтед» может использовать своего игрока ради подписания Кейна

29 Марта 2023 • 15:14 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» очень хочет заполучить Гарри Кейна в летнее трансферное окно. Чтобы подписать форварда, «красные дьяволы» готовы использовать своего игрока – вратаря Дина Хендерсона, ныне играющего в аренде за «Ноттингем Форест». «Тоттенхэм» ищет долгосрочную замену Уго Льорису и держит Хендерсона на радаре, чем манкунианцы постараются воспользоваться, о чём на своих страницах рассказывает Manchester Evening News.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за 29-летнего Гарри Кейна до 100 миллионов евро. Пока непонятно, готов ли «Тоттенхэм» рассмотреть такое предложение.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Дин Хендерсон трансферы футбола - лето 2023
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