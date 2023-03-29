Полиция завела дело в отношении Холанна

Полиция Большого Манчестера завела дело в отношении звёздного форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Правоохранители подтвердили, что проводят расследование.

Как известно, накануне в прессе появились фотографии, на которых Холанн за рулём своего шикарного Rolls-Royce разговаривает по мобильному телефону, держа его в руках, что запрещено правилами дорожного движения. Вероятно, футболист может столкнуть со штрафом.

В сезоне 2022/2023 Эрлинг Холанн провёл за «Манчестер Сити» 37 матчей. В них норвежский нападающий записал на свой счёт 42 гола и 5 результативных передач на партнёров.