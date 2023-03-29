Паратичи больше не может работать в «Тоттенхэме» из-за решения ФИФА

В начале года Фабио Паратичи оказался в списке тех, кто был сурово наказан за финансовые махинации «Ювентуса». Функционер, ранее работавший в туринском клубе, получил два с половиной года дисквалификации.

Теперь ФИФА удовлетворила запрос Итальянской федерации футбола и распространила санкции по всему миру. Об этом в ФИФА рассказали итальянскому Sky. Таким образом, Паратичи больше не может работать в «Тоттенхэме» на должности спортивного директора.

В ближайшее время в «Тоттенхэме» наверняка дадут комментарий по поводу сложившейся ситуации.

Добавим, что «Тоттенхэм» сейчас занимает четвёртое место в таблице Премьер-лиги.