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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

АПЛ «вычеркнула» покер Аршавина и всех россиян

29 Марта 2023 • 13:41 Комментировать (2)

Английская премьер-лига опубликовала ролик, в котором показала 103 лучших гола в исполнении футболистов из 103 стран, выступавших в АПЛ. Телеграм-канал «Кошелёк» обратил внимание на то, что в подборке нет голов игроков из России.

Получается, АПЛ как минимум на время «вычеркнула» российских футболистов из своей истории. В подборку вполне мог попасть какой-то из голов Андрея Аршавина, выступавшего за «Арсенал». Например, один из голов Аршавина в ворота «Ливерпуля» - в 2009 году российский форвард оформил «покер» на «Энфилде», а матч завершился со счётом 4:4.

В Премьер-лиге Англии также выступали Павел Погребняк, Роман Павлюченко, Андрей Канчельскис и ещё ряд футболистов из России.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Арсенал Лондон Павел Погребняк Андрей Канчельскис Апл
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Комментарии (2)
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wayne777
29 Марта 2023 в 14:18
Может просто потому, что из всех голов, забитых в АПЛ за все время, вряд ли больше пары-тройки десятков забиты россиянами?)))))
Артур Измаилов
29 Марта 2023 в 13:52
И правильно сделали ! Пусть пойдут в чемпионат Ирака, Ирана, в супер-лигу Эвритреи и конечно же Белоруси))) Пусть там и себя проявят
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