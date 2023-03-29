АПЛ «вычеркнула» покер Аршавина и всех россиян

Английская премьер-лига опубликовала ролик, в котором показала 103 лучших гола в исполнении футболистов из 103 стран, выступавших в АПЛ. Телеграм-канал «Кошелёк» обратил внимание на то, что в подборке нет голов игроков из России.

Получается, АПЛ как минимум на время «вычеркнула» российских футболистов из своей истории. В подборку вполне мог попасть какой-то из голов Андрея Аршавина, выступавшего за «Арсенал». Например, один из голов Аршавина в ворота «Ливерпуля» - в 2009 году российский форвард оформил «покер» на «Энфилде», а матч завершился со счётом 4:4.

В Премьер-лиге Англии также выступали Павел Погребняк, Роман Павлюченко, Андрей Канчельскис и ещё ряд футболистов из России.