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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» может купить новичка за 100 миллионов евро

29 Марта 2023 • 13:41 Комментировать

19-летний защитник Антониу Силва, права на которого принадлежат лиссабонской «Бенфике», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги.

По информации журналистов Todofichajes, в услугах перспективного португальца заинтересован «Ливерпуль». «Красные» хотят подписать Силву в летнее трансферное окно. На игрока также претендуют «Астон Вилла», «ПСЖ» и мадридский «Реал».

Срок трудового соглашения между «Бенфикой» и Силвой рассчитан до середины 2027 года. Его клаузула составляет 100 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Португалии защитник сыграл 22 матча, забил три гола и получил три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ливерпуль трансферы футбола - лето 2023 Антониу Силва
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