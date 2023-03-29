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Фергюсон отреагировал на включение в Зал славы

29 Марта 2023 • 12:49 Комментировать

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон отреагировал на включение в Зал славы Английской премьер-лиги.

«Очень рад попаданию в Зал славы. Это огромная честь для меня. Но это не только моя заслуга. Я получил признание благодаря сотрудникам клуба и игрокам.

Венгер? Арсен – очень достойная кандидатура для Зала славы. Он невероятным образом преобразовал «Арсенал». Он сделал очень конкурентную команду, с которой нам было трудно соперничать», - передает слова Фергюсона Sky Sports.

Сэр Алекс 13 раз приводил «красных дьяволов» к чемпионству в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Арсен Венгер
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