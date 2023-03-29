Фергюсон и Венгер включены в Зал славы АПЛ

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон включен в Зал славы Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты BBC Sport.

Напомним, что шотландский специалист 13 раз приводил «красных дьяволов» к чемпионскому титулу в элитном дивизионе чемпионата Англии.

Также в Зал славы попал еще один легендарный тренер. Речь идет о бывшем главном тренере лондонского «Арсенала» Арсене Венгере. Французский специалист отработал у руля «канониров» 22 года и трижды приводил столичный коллектив к золотым медалям в Английской премьер-лиге.

Зал славы АПЛ был открыт в 2021 году.