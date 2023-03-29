Звезда «Ливерпуля» хочет перейти в «Барселону»

Ряды каталонской «Барселоны» может пополнить топ-нападающий. Согласно информации Todofichajes, нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино предложил свои услуги «сине-гранатовым».
31-летний бразильский футболист покинет мерсисайдский гранд грядущим летом на правах свободного агента. Таким образом, каталонцы могут заполучить Роберто совершенно бесплатно.
Фирмино выступает за «Ливерпуль» с лета 2015 года. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 22 миллиона евро.
В текущем сезоне АПЛ форвард провел 19 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
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