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Звезда «Ливерпуля» хочет перейти в «Барселону»

29 Марта 2023 • 12:16 Комментировать (2)

Ряды каталонской «Барселоны» может пополнить топ-нападающий. Согласно информации Todofichajes, нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино предложил свои услуги «сине-гранатовым».

31-летний бразильский футболист покинет мерсисайдский гранд грядущим летом на правах свободного агента. Таким образом, каталонцы могут заполучить Роберто совершенно бесплатно.

Фирмино выступает за «Ливерпуль» с лета 2015 года. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне АПЛ форвард провел 19 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Роберто Фирмино трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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Evgen 86
29 Марта 2023 в 12:30
Влаховича продать за дорого а на его место взять Фирмино. Хуже точно не будет. К сожалению серб оказался сильно переоценненым
Кришна
29 Марта 2023 в 13:26
А Влахович тут причем?))) Он вроде как ни к одной из этих команд отношения не имеет...
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