Раскрыта причина, почему де Дзерби не возглавил «Тоттенхэм»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби не сможет возглавить лондонский «Тоттенхэм» в ближайшее время, об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Даниэле Лонго.

Как стало известно инсайдеру, в трудовом договоре итальянского специалиста есть пункт о выкупе контракта за 15 миллионов евро. Однако эта опция будет доступна только по завершении нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что после отставки Антонио Конте исполняющим обязанности рулевого «шпор» назначен Кристиан Стеллини.

Следующий матч «Тоттенхэм» проведет против «Эвертона». Лондонцы занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.