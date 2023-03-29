Де Хеа отклонил предложение «Манчестер Юнайтед»

Испанский голкипер Давид де Хеа, выступающий за «Манчестер Юнайтед», отклонил первое предложение руководства клуба о пролонгации сотрудничества. Об этом рапортует The Athletic.

При этом, как отмечает источник, стороны продолжат переговоры и могут договориться на других условиях. Главным препятствием является желание де Хеа получить повышение заработной платы, в то время как «красные дьяволы» не готовы выполнить требование игрока.

32-летний вратарь выступает за манкунианцев с лета 2011 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня нынешнего года.

В текущем сезоне АПЛ де Хеа провел 26 матчей, в которых пропустил 35 мячей.