Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

11 лучших: названа символическая сборная Европы

29 Марта 2023 • 10:16 Комментировать (1)

Журналисты The Athletic составили свою версию символической сборной Европы. При формировании журналисты придерживались одного условия – в команду разрешено включать всего одного представителя от страны.

Место в воротах сборной Европы занял голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.

Линию защиты сформировали: Жоау Канселу («Бавария»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Александр Зинченко («Арсенал»).

В полузащиту эксперты определили следующих игроков: Родри («Манчестер Сити»), Джамала Мусиалу («Бавария»), Кевина де Брёйне («Манчестер Сити»).

Линия атаки: Букайо Сака («Арсенал»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Виргил Ван Дейк Александр Зинченко Кевин де Брёйне Джанлуиджи Доннарумма Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн Букайо Сака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
29 Марта 2023 в 10:19
Ооо!!... А где "претендент на ЗМ-22" с нулем голосов??... Ааа, он же уже не европеец, а бедуин... А-ха-ха-ха...🐫🐪🐫🐪😄..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет заменить Шкриньяра игроком «Челси»
10:16 · Англия. Премьер-лига
11 лучших: названа символическая сборная Европы 1
10:06 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Арсенала» Парти избежал серьёзной травмы
09:52 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Модрич точно сыграет на Евро-2024, а может, и на чемпионате мира»
09:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилиться игроком из Бундеслиги
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нашёл нового нападающего
08:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» обозначил летнюю трансферную цель
07:39 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба претендуют на Ковачича
07:22 · Англия. Премьер-лига
Ковач ответил на предложение «Тоттенхэма»
06:48 · Англия. Чемпионшип
Американский бизнесмен купил «Хаддерсфилд Таун»
05:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подтвердил намерение расстаться с Лофтус-Чиком
04:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ещё не инициировал переговоры по новому контракту для Ковачича
03:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов выложить за Кейна до 100 миллионов евро
01:26 · Англия. Премьер-лига
Эриксен может вернуться в строй в скором времени
01:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» претендуют на трансферную цель «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем