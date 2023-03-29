11 лучших: названа символическая сборная Европы

Журналисты The Athletic составили свою версию символической сборной Европы. При формировании журналисты придерживались одного условия – в команду разрешено включать всего одного представителя от страны.
Место в воротах сборной Европы занял голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.
Линию защиты сформировали: Жоау Канселу («Бавария»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Александр Зинченко («Арсенал»).
В полузащиту эксперты определили следующих игроков: Родри («Манчестер Сити»), Джамала Мусиалу («Бавария»), Кевина де Брёйне («Манчестер Сити»).
Линия атаки: Букайо Сака («Арсенал»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
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