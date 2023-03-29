Игрок «Арсенала» Парти избежал серьёзной травмы

Хавбек лондонского «Арсенала» Томас Парти избежал серьезной травмы в расположении национальной сборной Ганы. Ранее стало известно, что полузащитник получил повреждение в товарищеском поединке против Анголы.

Как сообщает Sky Sports, повода для переживаний нет. После прохождения медицинского осмотра у полузащитника не было выявлено серьезной травмы.

В текущем сезоне Парти пропустил ряд матчей «Арсенала» из-за проблем со здоровьем. Томас принял участие в 23 поединках Английской премьер-лиги, в которых записал на свой счет три забитых мяча и получил две желтые карточки.