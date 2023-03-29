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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок «Арсенала» Парти избежал серьёзной травмы

29 Марта 2023 • 10:06 Комментировать

Хавбек лондонского «Арсенала» Томас Парти избежал серьезной травмы в расположении национальной сборной Ганы. Ранее стало известно, что полузащитник получил повреждение в товарищеском поединке против Анголы.

Как сообщает Sky Sports, повода для переживаний нет. После прохождения медицинского осмотра у полузащитника не было выявлено серьезной травмы.

В текущем сезоне Парти пропустил ряд матчей «Арсенала» из-за проблем со здоровьем. Томас принял участие в 23 поединках Английской премьер-лиги, в которых записал на свой счет три забитых мяча и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Томас Парти
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