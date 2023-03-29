«Ювентус» нашёл нового нападающего

Туринский «Ювентус» подыскивает нового нападающего на следующий сезон. Согласно данным Calciomercato, в поле зрения «старой синьоры» находится форвард сборной Италии и лондонского «Вест Хэма» Джанлука Скамакка.

Туринский гранд давно следит за 24-летним футболистом и планирует оформить его возвращение в Серию А по завершении сезона. Ранее Скамакка выступал в чемпионате Италии за «Сассуоло».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Джанлука принял участие в 16 матчах, в которых записал на свой счет три забитых мяча.

Контракта нападающего с лондонцами рассчитан до лета 2027 года, его трансферный ценник – 27 млн евро.