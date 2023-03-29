«Ливерпуль» обозначил летнюю трансферную цель

Центральный защитник Эван Ндика, правами на которого владеет франкфуртский «Айнтрахт», может сменить чемпионат Германии на Английскую премьер-лигу. Об этом рапортует таблоид The Mirror.

Новым местом работы 23-летнего футболиста может стать «Ливерпуль». Мерсисайдцы рассчитывают подписать игрока в летнее трансферное окно, когда он получит статус свободного агента.

Ндика выступает за «Айнтрахт» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 35 поединках за команду из Франкфурта, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.