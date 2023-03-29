Два топ-клуба претендуют на Ковачича

Хорватский хавбек Матео Ковачич может уйти из лондонского «Челси» в летнее трансферное окно, об этом рапортует Evening Standard. Клуб может расстаться с полузащитником, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей.

По данным источника, в услугах игрока заинтересованы два европейских топ-клуба. Речь идет о мюнхенской «Баварии» и «Манчестер Сити». Срок действующего контракта Матео с «пенсионерами» истекает через 1,5 года, поэтому «пенсионеры» могут продать его по завершении сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ковачич провел 19 матчей, отметившись голом и ассистом.