Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два топ-клуба претендуют на Ковачича

29 Марта 2023 • 07:39 Комментировать

Хорватский хавбек Матео Ковачич может уйти из лондонского «Челси» в летнее трансферное окно, об этом рапортует Evening Standard. Клуб может расстаться с полузащитником, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей.

По данным источника, в услугах игрока заинтересованы два европейских топ-клуба. Речь идет о мюнхенской «Баварии» и «Манчестер Сити». Срок действующего контракта Матео с «пенсионерами» истекает через 1,5 года, поэтому «пенсионеры» могут продать его по завершении сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ковачич провел 19 матчей, отметившись голом и ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Манчестер Сити Матео Ковачич трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
08:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» обозначил летнюю трансферную цель
07:39 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба претендуют на Ковачича
07:22 · Англия. Премьер-лига
Ковач ответил на предложение «Тоттенхэма»
06:48 · Англия. Чемпионшип
Американский бизнесмен купил «Хаддерсфилд Таун»
05:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подтвердил намерение расстаться с Лофтус-Чиком
04:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ещё не инициировал переговоры по новому контракту для Ковачича
03:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов выложить за Кейна до 100 миллионов евро
01:26 · Англия. Премьер-лига
Эриксен может вернуться в строй в скором времени
01:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» претендуют на трансферную цель «Барселоны»
01:06 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» договорилась с Гюндоганом – осталось согласовать одну деталь
00:48 · Англия. Чемпионшип
Футболист ирландской сборной признался, что он - аутист
28 Марта
23:33 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» намерен усилить защиту свободным агентом, чтобы потратить весь трансферный бюджет на полузащиту 1 слухи
22:53 · Англия. Премьер-лига
Линделоф предложил свои услуги топ-клубу Серии А
22:45 · Англия. Премьер-лига
Аке – о борьбе с «Арсеналом» за чемпионство: «Интрига сохранится до конца сезона»
22:18 · Англия. Премьер-лига
Паратичи – об уходе Конте: «Это верное решение для всех сторон»
Все новости
Рекомендуем