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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ковач ответил на предложение «Тоттенхэма»

29 Марта 2023 • 07:22 Комментировать

Наставник немецкого «Вольсбурга» Нико Ковач отказался от предложения возглавить лондонский «Тоттенхэм». Об этом рапортует WAZ Online.

Как информирует источник, представители английского клуба обратились к руководству «волков» с просьбой провести переговоры с Ковачем, однако специалист заявил, что не заинтересован в таком варианте продолжения карьеры. Он хочет продолжать работать в своей нынешней команде.

Напомним, что недавно «Тоттенхэм» объявил об увольнении Антонио Конте с поста рулевого команды. В данный момент «шпоры» занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Нико Ковач
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