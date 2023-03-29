Ковач ответил на предложение «Тоттенхэма»

Наставник немецкого «Вольсбурга» Нико Ковач отказался от предложения возглавить лондонский «Тоттенхэм». Об этом рапортует WAZ Online.

Как информирует источник, представители английского клуба обратились к руководству «волков» с просьбой провести переговоры с Ковачем, однако специалист заявил, что не заинтересован в таком варианте продолжения карьеры. Он хочет продолжать работать в своей нынешней команде.

Напомним, что недавно «Тоттенхэм» объявил об увольнении Антонио Конте с поста рулевого команды. В данный момент «шпоры» занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.