«Манчестер Юнайтед» готов выложить за Кейна до 100 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» твердо намерен заполучить Гарри Кейна, главного бомбардира лондонского «Тоттенхэма» и рекордсмена сборной Англии. Как уточняет издание Daily Star, исполнительный директор клуба Ричард Арнольд одобрил расходную статью на Кейна - вплоть до ста миллионов евро. Согласится ли на такие деньги лондонский клуб, покажет ближайшее будущее.

Напомним, что Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года, но при этом он ни разу не выигрывал с клубом трофеи. Впрочем, и «Манчестер Юнайтед» в последнее время не особо богат на них, хотя месяц назад команда взяла Кубок английской лиги.