Нагельсманн и ещё три тренера – в шорт-листе «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» отправил в отставку Антонио Конте и теперь ищет нового главного тренера для команды. Как сообщает The Telegraph, на вершине шорт-листа лондонского клуба находится Юлиан Нагельсманн, который на днях был уволен из «Баварии». Также в списке находятся Роберто де Дзерби из «Брайтона», Анге Постекоглу из «Селтика» и безработный Луис Энрике.

Вероятно, «Тоттенхэм» назначит нового постоянного тренера уже летом.

В настоящий момент «Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Ближайший матч «шпоры» проведут 3 апреля – против «Эвертона» на «Гудисон Парк».