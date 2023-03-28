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Тухель хочет видеть Маунта в «Баварии» слухи

28 Марта 2023 • 18:56 Комментировать

Будущее полузащитника Мэйсона Маунта остаётся неопределённым. Действующий контракт игрока с «Челси» рассчитан до средины 2024 года, и если соглашение продлено не будет, клубу разумнее продать своего воспитанника ближайшим летом, чтобы не потерять через год бесплатно.

Как сообщает The Times, видеть Мэйсона Маунта в своей команде хочет Томас Тухель, который на днях приступил к работе в «Баварии». Немец ранее работал в «Челси», и он прекрасно знает возможности Маунта.

Ранее слухи активно связывали Мэйсона Маунта с «Ливерпулем». 24-летний полузащитник оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 65 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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