Будущее полузащитника Мэйсона Маунта остаётся неопределённым. Действующий контракт игрока с «Челси» рассчитан до средины 2024 года, и если соглашение продлено не будет, клубу разумнее продать своего воспитанника ближайшим летом, чтобы не потерять через год бесплатно.

Как сообщает The Times, видеть Мэйсона Маунта в своей команде хочет Томас Тухель, который на днях приступил к работе в «Баварии». Немец ранее работал в «Челси», и он прекрасно знает возможности Маунта.

Ранее слухи активно связывали Мэйсона Маунта с «Ливерпулем». 24-летний полузащитник оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 65 миллионов евро.