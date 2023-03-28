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Митрович может сменить «Фулхэм» на другой клуб из Лондона

28 Марта 2023 • 18:51 Комментировать

Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович может сменить клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает Todofichajes, 28-летний серб находится на радаре другого лондонского клуба – «Кристал Пэлас». «Орлы» летом наверняка потеряют Уилфрида Заха, и они хотят усилить линию нападения.

Отмечается, что «Фулхэм» будет требовать за Александара Митровича более 30 миллионов евро. «Дачники» предпочитают сохранить сербского форварда в своих рядах.

В сезоне 2022/2023 Александар Митрович провёл за «Фулхэм» 25 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 12 голов и 4 результативных паса на партнёров.  

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Кристал Пэлас Александар Митрович трансферы футбола - лето 2023
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