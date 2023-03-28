Будущее полузащитника Илкая Гюндогана остаётся туманным. Действующий контракт 32-летнего футболиста с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона, и в клубе сейчас ждут решения игрока по его будущему.

Слухи продолжают связывать Гюндогана с «Барселоной». При этом интерес к футболисту проявляет ещё один клуб, чьё имя не называется. Об этом в социальных сетях сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

За «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган играет с лета 2016 года. С тех пор полузащитник провёл во всех турнирах 290 матчей, в которых забил 53 гола и отдал 37 результативных передач на партнёров.