Де Дзерби вряд ли уйдёт из «Брайтона»

Главного тренера «Брайтона» Роберто де Дзерби слухи связывают с несколькими грандами, в частности с «Тоттенхэмом» и «Интером». Итальянские СМИ выпустили ряд заметок о будущем де Дзерби. Их объединяет то, что уход Роберто из «Брайтона» называется маловероятным.

Как сообщает Calciomercato, выкупить де Дзерби у «Брайтона» можно за 13 миллионов евро, что является немалой суммой на рынке тренеров. Издание Tuttomercato в 80% оценивает расклад, при котором де Дзерби останется у руля «чаек».

Роберто де Дзерби принял «Брайтон» осенью прошлого года. В 25 матчах под руководством этого тренера команда добилась 13 побед при 5 ничьих и 7 поражениях.