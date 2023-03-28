Конте запирал игроков «Тоттенхэма» в раздевалке

Антонио Конте на днях был уволен с должности главного тренера «Тоттенхэма». В последние месяцы итальянец пытался улучшить положение дел и прибегал к необычным методам. Как сообщает Corriere dello Sport, однажды Конте запер игроков в раздевалке, чтобы команда обсудила результаты. После этого игроки попросили тренера использовать более атакующий стиль игры.

Метод Конте сработал – «Тоттенхэм» одержал три подряд победы во всех турнирах. Впрочем, в скором времени ситуация снова ухудшилась.

«Тоттенхэм» сейчас занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиге.