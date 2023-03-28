Беллингем ответил на приглашение в «Манчестер Сити» от Грилиша

Атакующий полузащитник Джек Грилиш в комментариях в социальных сетях позвал Джуда Беллингема в «Манчестер Сити». 19-летний футболист ответил своему партнёру по сборной Англии.

- Переходи в «Манчестер Сити», - написал Грилиш Беллингему.

- Переходи в «Боруссию», - ответил Беллингем.

Отметим, что Джуд Беллингем находится на радарах многих европейских грандов. Фаворитами в борьбе за талантливого полузащитника считаются «Ливерпуль» и «Реал». При этом «Боруссия» будет пытаться сохранить Беллингема в своих рядах. Поговаривают, что дортмундцы готовят крупное предложение по новому контракту.

Раскрыта возможная зарплата Беллингема в «Боруссии»