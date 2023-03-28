Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Беллингем ответил на приглашение в «Манчестер Сити» от Грилиша

28 Марта 2023 • 17:29 Комментировать

Атакующий полузащитник Джек Грилиш в комментариях в социальных сетях позвал Джуда Беллингема в «Манчестер Сити». 19-летний футболист ответил своему партнёру по сборной Англии.

- Переходи в «Манчестер Сити», - написал Грилиш Беллингему.

- Переходи в «Боруссию», - ответил Беллингем.

Отметим, что Джуд Беллингем находится на радарах многих европейских грандов. Фаворитами в борьбе за талантливого полузащитника считаются «Ливерпуль» и «Реал». При этом «Боруссия» будет пытаться сохранить Беллингема в своих рядах. Поговаривают, что дортмундцы готовят крупное предложение по новому контракту.

Раскрыта возможная зарплата Беллингема в «Боруссии»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Джек Грилиш Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Марта
18:43 · Англия. Премьер-лига
Сон прокомментировал уход Конте из «Тоттенхэма»
17:46 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби вряд ли уйдёт из «Брайтона»
17:38 · Англия. Премьер-лига
Конте запирал игроков «Тоттенхэма» в раздевалке
17:29 · Англия. Премьер-лига
Беллингем ответил на приглашение в «Манчестер Сити» от Грилиша
16:47 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» предлагал огромную зарплату звезде «Манчестер Юнайтед»
16:39 · Англия. Премьер-лига
Осимхен узнавал об АПЛ у Айуоби
15:53 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Стараюсь смотреть в будущее с позитивом»
15:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет продлить контракт с Колвиллом
15:40 · Англия. Премьер-лига
Канте – на грани продления контракта с «Челси»
15:37 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Было бы классно сыграть в паре с Холанном»
15:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» летом постарается приобрести Митому
15:25 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Уверен, «Манчестер Сити» будет до конца сражаться за чемпионство»
15:12 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Артета знает, как вызвать голод у своих игроков»
14:49 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд считает, что его следующий контракт должен стать крупнейшим в карьере
14:42 · Англия. Премьер-лига
У Луиса Диаса есть шанс попасть в состав «Ливерпуля» на матч с «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем