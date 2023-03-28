«ПСЖ» предлагал огромную зарплату звезде «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» до сих пор не договорился о новом контракте с Маркусом Рэшфордом. Как сообщает The Athletic, прогресса в этом вопросе пока нет, и за форвардом продолжает активно следить «ПСЖ».

Отмечается, что на каком-то этапе «ПСЖ» предлагал Рэшфорду огромную зарплату – 400 тысяч фунтов в неделю. Тем не менее, склонить англичанина к трансферу парижанам не удалось. Вероятно, гранд Лиги 1 предпримет новые попытки, если «МЮ» так и не договорится со своим воспитанником в обозримом будущем.

В сезоне 2022/2023 Маркус Рэшфорд забил 27 голов и отдал 9 голевых передач в 44 матчах. Действующий контракт 25-летнего игрока рассчитан до средины 2024 года.