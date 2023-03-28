Осимхен узнавал об АПЛ у Айуоби

Виктор Осимхен проводит шикарный сезон в «Наполи», и форварда уже активно сватают в клубы Английской премьер-лиги. Алекс Айуоби, партнёр Осимхена по сборной Нигерии, сообщил, что нападающий уже обращался к нему с вопросами об АПЛ.

«Он спрашивал об АПЛ, обо всём. Уверен, что у него есть амбиции выступать в Премьер-лиге», - сказал Айуоби в подкасте The Beautiful Game. Алекс, как известно, выступает в Англии на «Эвертон».

Ранее Виктор Осимхен говорил, что сейчас он полностью сосредоточен на выступлениях за «Наполи». Решение о будущем нападающий будет принимать по завершению сезона.

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