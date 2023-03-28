Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Осимхен узнавал об АПЛ у Айуоби

28 Марта 2023 • 16:39 Комментировать

Виктор Осимхен проводит шикарный сезон в «Наполи», и форварда уже активно сватают в клубы Английской премьер-лиги. Алекс Айуоби, партнёр Осимхена по сборной Нигерии, сообщил, что нападающий уже обращался к нему с вопросами об АПЛ.

«Он спрашивал об АПЛ, обо всём. Уверен, что у него есть амбиции выступать в Премьер-лиге», - сказал Айуоби в подкасте The Beautiful Game. Алекс, как известно, выступает в Англии на «Эвертон».

Ранее Виктор Осимхен говорил, что сейчас он полностью сосредоточен на выступлениях за «Наполи». Решение о будущем нападающий будет принимать по завершению сезона.

Осимхен и Кварацхелия – самые дорогие игроки Серии А

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Наполи Алекс Айуоби Виктор Осимхен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Марта
16:47 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» предлагал огромную зарплату звезде «Манчестер Юнайтед»
16:39 · Англия. Премьер-лига
Осимхен узнавал об АПЛ у Айуоби
15:53 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Стараюсь смотреть в будущее с позитивом»
15:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет продлить контракт с Колвиллом
15:40 · Англия. Премьер-лига
Канте – на грани продления контракта с «Челси»
15:37 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Было бы классно сыграть в паре с Холанном»
15:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» летом постарается приобрести Митому
15:25 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Уверен, «Манчестер Сити» будет до конца сражаться за чемпионство»
15:12 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Артета знает, как вызвать голод у своих игроков»
14:49 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд считает, что его следующий контракт должен стать крупнейшим в карьере
14:42 · Англия. Премьер-лига
У Луиса Диаса есть шанс попасть в состав «Ливерпуля» на матч с «Манчестер Сити»
14:38 · Англия. Премьер-лига
Алькантара не успеет восстановиться к матчу с «Манчестер Сити»
14:36 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ готовят изменение финансовых правил
14:33 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сохраняет интерес к Гравенберху
14:14 · Англия. Премьер-лига
Габриэль дос Сантос: «Сака очень силён на дриблинге»
Все новости
Рекомендуем