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Канте – на грани продления контракта с «Челси»

28 Марта 2023 • 15:40 Комментировать

Всё идёт к тому, что полузащитник Н’Голо Канте продолжит выступать за «Челси». Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, 31-летний француз находится на грани продления контракта. Действующее трудовое соглашение Канте истекает ближайшим летом.

Отмечается, что переговоры между представителями Канте и представителями «Челси» идут хорошо.

Н’Голо Канте играет за «Челси» с лета 2016 года. В 262 официальных матчах за «пенсионеров» французский хавбек забил 13 голов и отдал 15 голевых передач. В среду, 29 марта, Канте исполнится 32 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Н'Голо Канте
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