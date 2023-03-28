Канте – на грани продления контракта с «Челси»

Всё идёт к тому, что полузащитник Н’Голо Канте продолжит выступать за «Челси». Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, 31-летний француз находится на грани продления контракта. Действующее трудовое соглашение Канте истекает ближайшим летом.

Отмечается, что переговоры между представителями Канте и представителями «Челси» идут хорошо.

Н’Голо Канте играет за «Челси» с лета 2016 года. В 262 официальных матчах за «пенсионеров» французский хавбек забил 13 голов и отдал 15 голевых передач. В среду, 29 марта, Канте исполнится 32 года.