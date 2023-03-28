В АПЛ готовят изменение финансовых правил

Судя по всему, в Премьер-лиге Англии готовят изменение финансовых правил. Глава АПЛ Ричард Мастерс сообщил, что ему нравится финансовая система по аналогии с системой УЕФА, когда расходы на трансферы и зарплаты не должны превышать 70% от дохода. По словам Мастерса, разрыв между клубами АПЛ и клубами Чемпионшипа будет сокращён. Обо всём этом в социальных сетях написал журналист Мартин Циглер.

На текущий момент лидером чемпионата Англии является «Арсенал». Второй «Манчестер Сити» лондонцы опережают на восемь очков, проведя на игру больше. «Канониры» могут стать чемпионами впервые с далёкого 2004 года.