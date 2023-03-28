Холанна заметили за рулём Rolls-Royce и разговаривающим по мобильному телефону

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн снова заставил говорить о себе, даже несмотря на то, что сейчас он получил небольшие каникулы. Его заметили за рулем шикарного Rolls-Royce стоимостью хорошо за 300 тысяч евро, при этом он разговаривал за рулем по мобильному телефону, что для законопослушной Англии сродни легкому шоку.

Как уточняет таблоид The Sun, в Англии подобное деяние карается штрафом в 200 фунтов стерлингов, что примерно 240 евро, а также шестью баллами в «штрафлист» водителя. Но известность Холанна в этом случае может сыграть как в его пользу, так и против него.