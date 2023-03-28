Зидан может возглавить клуб из Лондона

Лондонский «Тоттенхэм», отправивший на днях в отставку главного тренера Антонио Конте, занимается поиском нового наставника. Как информируют журналисты Sky Sports, в сферу интересов «шпор» попал экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

Помимо «Зизу», английский клуб рассматривает кандидатуры еще трех специалистов. Речь идет о Юлиане Нагельсманне, Луисе Энрике и Маурисио Почеттино.

Стоит отметить, что до завершения нынешнего сезона пост главного тренера «Тоттенхэма» будет занимать Кристиан Стеллини.

После 28 туров чемпионата Англии «шпоры» набрали 49 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице.