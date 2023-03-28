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Ремзи дал оценку работе Артеты в «Арсенале»

28 Марта 2023 • 10:30 Комментировать

Валлийский полузащитник Аарон Ремзи, ранее поигравший за лондонский «Арсенал», высказался о работе нынешнего главного тренера «канониров» Микеля Артеты.

«У Артеты отличные лидерские качества. По нему было видно, что он станет хорошим тренером. Это проглядывалось в том, как Микель читал игру. То, что он сделал в «Арсеналом», это просто невероятно. Команда очень многого добилась», - передает слова Аарона Evening Standard.

После 28 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 69 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Артеты опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Аарон Ремзи
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