Ремзи дал оценку работе Артеты в «Арсенале»

Валлийский полузащитник Аарон Ремзи, ранее поигравший за лондонский «Арсенал», высказался о работе нынешнего главного тренера «канониров» Микеля Артеты.

«У Артеты отличные лидерские качества. По нему было видно, что он станет хорошим тренером. Это проглядывалось в том, как Микель читал игру. То, что он сделал в «Арсеналом», это просто невероятно. Команда очень многого добилась», - передает слова Аарона Evening Standard.

После 28 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 69 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Артеты опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на восемь очков.