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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Близкий друг Нагельсманна: «Думаю, Юлиан, скорее всего, окажется в АПЛ»

28 Марта 2023 • 09:33 Комментировать

Эрнст Таннер, близкий друг бывшего тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна, поделился ожиданиями по поводу следующего места работы немца.

«Реал» Мадрид определённо будет одним из вариантов для Юлиана, но в плане языка и интересов, я думаю, что следующим шагом для Нагельсманна будет Английская премьер-лига. Это будет логичный шаг», – цитирует Таннера Sport 1.

Напомним, Юлиана ранее связывали с назначением в «Тоттенхэм», который находится в поисках нового тренера после увольнения Антонио Конте. В услугах Нагельсманна также заинтересован другой лондонский клуб – «Челси», который рассматривает вариант с увольнением Грэма Поттера.

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Евро-Футбол.Ру,
Юлиан Нагельсманн
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