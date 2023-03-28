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Нагельсманн не спешит возглавлять «Тоттенхэм»

28 Марта 2023 • 07:43 Комментировать

Бывший наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн не спешит возвращаться к тренерской работе. Об этом рапортуют журналисты издания Sport Bild.

35-летний специалист еще не отошел от отставки с поста рулевого немецкого гранда. Юлиан хочет переварить свое увольнение, а потому не смешит принимать предложение лондонского «Тоттенхэма». «Шпоры» рассматривают кандидатуру Нагельсманна на место Антонио Конте, которого отправили в отставку.

«Тоттенхэм» в нынешнем сезоне чемпионата Англии располагается на четвертом месте в турнирной таблице. И. о. главного тренера назначен Кристиан Стеллини.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Юлиан Нагельсманн
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