«Челси» будет продавать игроков летом - названа причина

Лондонский «Челси» может продать грядущим летом ряд футболистов, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей. Как информирует The Times, убытки «пенсионеров» по итогам прошлого сезона превысили 150 миллионов евро.

По данным источника, в списке главных кандидатов на продажу называются Конор Галлахер и Мэйсон Маунт. Не исключено, что к этим игрокам добавятся и другие футболисты команды.

Лондонский клуб неудачно выступает в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. После 27 проведенных матчей подопечные Грэма Поттера набрали 38 очков и занимают лишь десятое место в турнирной таблице.