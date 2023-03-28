Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» будет продавать игроков летом - названа причина

28 Марта 2023 • 07:36 Комментировать (1)

Лондонский «Челси» может продать грядущим летом ряд футболистов, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей. Как информирует The Times, убытки «пенсионеров» по итогам прошлого сезона превысили 150 миллионов евро.

По данным источника, в списке главных кандидатов на продажу называются Конор Галлахер и Мэйсон Маунт. Не исключено, что к этим игрокам добавятся и другие футболисты команды.

Лондонский клуб неудачно выступает в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. После 27 проведенных матчей подопечные Грэма Поттера набрали 38 очков и занимают лишь десятое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт Конор Галлахер трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Pilat2009
28 Марта 2023 в 07:53
Как там Мудрик поживает?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Марта
09:33 · Англия. Премьер-лига
Близкий друг Нагельсманна: «Думаю, Юлиан, скорее всего, окажется в АПЛ»
07:43 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн не спешит возглавлять «Тоттенхэм»
07:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» будет продавать игроков летом - названа причина 1
06:50 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» претендует на услуги Канте
01:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет видеть Вирца в «Манчестер Сити» слухи
01:30 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» пополнил число претендентов на дорогостоящего полузащитника «Аякса»
01:03 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон оценил потенциал Беллингема
27 Марта
23:47 · Англия. Премьер-лига
Филлипс решил покинуть «Манчестер Сити» летом
23:35 · Англия. Премьер-лига
Сака станет самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала»
23:03 · Англия. Чемпионшип
«Спарта», «Уотфорд», «Суонси» и «Генк» следят за защитником сборной США Рейнольдсом
22:40 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» связался с Нагельсманном
22:23 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» по-прежнему верят, что Холанн восстановится к матчу с «Ливерпулем»
22:14 · Англия. Премьер-лига
Ибрагимович высказался в защиту Конте
22:12 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Вулверхэмптона» и «Борнмута» могут спасти «Остенде» от вылета и долгов
21:38 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, во сколько обойдётся «Ливерпулю» Уорд-Праус
Все новости
Рекомендуем