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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» претендует на услуги Канте

28 Марта 2023 • 06:50 Комментировать

Н'голо Канте может покинуть лондонский «Челси» после шести лет выступлений в лондонском клубе, не так давно на него обратил внимание мадридский «Атлетико», но испанцы - не единственный претендент на его услуги.

Как уточняет издание 90min, в постоянном контакте с представителями игрока находятся также менеджеры парижского «ПСЖ». Правда, о финансовых условиях возможной сделки ничего не сообщается.

Напомним, что в прошлом футболист французской сборной выступал также в составе «Лестера», с которым даже стал чемпионом Англии в 2016 году, когда клубом руководил Клаудио Раньери. 

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Челси ПСЖ Н'Голо Канте трансферы футбола - лето 2023
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