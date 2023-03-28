«ПСЖ» претендует на услуги Канте

Н'голо Канте может покинуть лондонский «Челси» после шести лет выступлений в лондонском клубе, не так давно на него обратил внимание мадридский «Атлетико», но испанцы - не единственный претендент на его услуги.

Как уточняет издание 90min, в постоянном контакте с представителями игрока находятся также менеджеры парижского «ПСЖ». Правда, о финансовых условиях возможной сделки ничего не сообщается.

Напомним, что в прошлом футболист французской сборной выступал также в составе «Лестера», с которым даже стал чемпионом Англии в 2016 году, когда клубом руководил Клаудио Раньери.