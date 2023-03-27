Владельцы «Вулверхэмптона» и «Борнмута» могут спасти «Остенде» от вылета и долгов

Как сообщает издание Het Nieuwsblad, в скором времени финансовое положение бельгийского «Остенде» может улучшиться. Клуб, которому грозит вылет из элитного дивизиона, имел непогашенный долг в размере шести миллионов евро, но недавно появилась информация, что его американские владельцы готовы самостоятельно вложить четыре миллиона евро и совершить сделку на оставшиеся два миллиона.

Также недавно сообщалось, что китайские владельцы «Вулверхэмптона» Фосун Интернэшнл заинтересовались возможностью купить клуб. Теперь, по данным HNB, американские владельцы «Борнмута» тоже вступили в борьбу.

В данный момент «Остенде» занимает 16 место в турнирной таблице национального чемпионата. В Бельгии элитный дивизион покидают команды, занявшие по итогам сезона 16, 17 и 18 места.