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Владельцы «Вулверхэмптона» и «Борнмута» могут спасти «Остенде» от вылета и долгов

27 Марта 2023 • 22:12 Комментировать
Остенде
...
Стандард
01.04 21:45

Как сообщает издание Het Nieuwsblad, в скором времени финансовое положение бельгийского «Остенде» может улучшиться. Клуб, которому грозит вылет из элитного дивизиона, имел непогашенный долг в размере шести миллионов евро, но недавно появилась информация, что его американские владельцы готовы самостоятельно вложить четыре миллиона евро и совершить сделку на оставшиеся два миллиона.

Также недавно сообщалось, что китайские владельцы «Вулверхэмптона» Фосун Интернэшнл заинтересовались возможностью купить клуб. Теперь, по данным HNB, американские владельцы «Борнмута» тоже вступили в борьбу.

В данный момент «Остенде» занимает 16 место в турнирной таблице национального чемпионата. В Бельгии элитный дивизион покидают команды, занявшие по итогам сезона 16, 17 и 18 места.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Борнмут Остенде
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