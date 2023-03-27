«Челси» нацелился на вратаря «Манчестер Юнайтед»

«Челси» рассчитывает подписать голкипера в летнее трансферное окно. Как сообщает Football Insider, на радаре лондонского клуба оказался Дин Хендерсон из «Манчестер Юнайтед». Сейчас 26-летний футболист выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до средины 2025 года.

В сезоне 2022/2023 Дин Хендерсон провёл 20 официальных матчей, в которых пропустил 33 гола. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно из «Челси» может уйти вратарь Эдуар Менди.