Моуринью получил больше всех: С 2013 года «Тоттенхэм» заплатил больше 60 млн евро уволенным тренерам

Антонио Конте покинул должность главного тренера «Тоттенхэма». Сообщалось, что итальянец получит от лондонского клуба 4 миллиона фунтов (4,55 миллиона евро).

Журналисты talkSPORT рассказывают о том, что с 2013 года «Тоттенхэм» заплатил уволенным тренерам 55 миллионов фунтов (около 62,6 миллиона евро). Самую большую компенсацию получил Жозе Моуринью – 20 миллионов фунтов. Дальше идут Нуну Эшпириту (14 млн фунтов), Маурисио Почеттино (12,5), Андре Виллаш-Боаш (4,5) и Антонио Конте (4).

Ближайший матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» проведёт 3 апреля – против «Эвертона» на выезде.